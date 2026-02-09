Imagem ilustrativa

Casos policiais incluem acidente com motorista embriagado e tentativa de assalto com arma de brinquedo em Rio Claro durante o último domingo

Na noite de domingo (8), um acidente de trânsito em Rio Claro mobilizou as equipes da Polícia Militar Rodoviária na rodovia SP-191, região do Bonsucesso. Uma motocicleta foi atingida por um carro ao sair de uma rotatória, causando ferimentos no casal que estava na moto.

O motorista do carro fugiu do local, mas foi localizado pouco depois com o veículo danificado. Segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez, não possuía habilitação e o licenciamento do automóvel estava vencido. O homem foi levado ao plantão policial, enquanto uma das vítimas permaneceu internada devido a fraturas.

Tentativa de assalto com simulacro na Avenida Sete

Outra ocorrência de destaque envolveu uma tentativa de roubo na madrugada de domingo, por volta das 03h30. Um casal parou o carro na Avenida Sete após a passageira passar mal, quando foi abordado por um homem armado.

Houve luta corporal e a arma do suspeito caiu, revelando ser uma pistola de airsoft (simulacro). O criminoso fugiu sem levar nada após as vítimas gritarem por socorro. Imagens de câmeras de segurança foram encaminhadas à Polícia Civil para identificação do autor.

Furto de carne em supermercado e prisão por mandado

Ainda no domingo, um homem foi detido após furtar uma peça de picanha, avaliada em R$ 114, em um supermercado no bairro do Estádio. O suspeito admitiu que pretendia vender o item para retornar à cidade de Ibaté. Ele foi encaminhado à carceragem e aguarda audiência de custódia.

Em Santa Gertrudes, no bairro Parque Industrial, a Polícia Militar prendeu um homem que possuía um mandado de prisão civil em aberto, expedido pela Justiça do Mato Grosso do Sul. O indivíduo foi levado para a carceragem de Rio Claro, onde permanece à disposição da Justiça.