Acidente de moto mata mulher de 30 anos em Araras

Ramon Rossi

Uma mulher, de 30 anos, identificada como Alyne Santos, morreu em um acidente de trânsito na região norte de Araras, nas imediações do Aeroporto Municipal, na tarde da última quinta-feira (16).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista de um GM/Corsa transitava pela Avenida São Pedro quando, ao cruzar a Rua Santo Siviero, ‘perdeu a visão’ por conta do sol e não notou que Alyne passava com sua Honda/Biz, ocasionando o impacto. Ela chegou a ser socorrida pela corporação e levada ao Hospital São Luiz, mas morreu ao dar entrada no atendimento.

A Polícia Militar foi quem registrou o caso no plantão da Central da Polícia Judiciária. O corpo da vítima será velado no Cemitério Municipal a partir das 13h e o sepultamento está marcado para as 16h.