A Polícia Militar de Rio Claro atendeu ocorrência de acidente com vítima fatal na noite deste sábado (11 ) na Avenida M-49 com Rua M-11, no bairro São José, no Grande Cervezão. De acordo com o boletim de ocorrência, João Henrique Ceregato, 27 anos, foi encontrado sem vida ao lado de uma bicicleta e próximo de um barranco.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) do Necrotério Municipal na Avenida da Saudade para exame do legista.



Tragédia

Na noite deste sábado(12) em Piracicaba um acidente de moto tirou a vida de outro rio-clarense. Confira