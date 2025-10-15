Imagem feita da parte externa do local que recebeu fiscalização de setores da prefeitura

Segundo ouvidor municipal, “operação constatou falta de alvarás, licenças ambientais e acúmulo excessivo de materiais”; estabelecimento só poderá reabrir após adequações

A prefeitura municipal de Rio Claro realizou uma ação envolvendo diversas secretarias na manhã de terça-feira (14), em um ferro-velho localizado na Rua 19, no bairro Consolação.

De acordo com Anderson Santilli, ouvidor geral do município, o trabalho envolveu a Vigilância Sanitária, o Centro de Controle de Zoonoses, o Cerest – Centro de Referência Saúde do Trabalhador, Meio Ambiente, Resíduos Sólidos, Ação Social, Planejamento, Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal.

“Foi constatado a falta de alvarás, de licenças ambientais, da Cetesb e do Corpo de Bombeiros. Constatamos também o acúmulo excessivo de materiais inservíveis”, relatou o ouvidor.

Santilli disse ainda à reportagem que acompanhou a ação das forças de segurança do município e dos profissionais das secretarias e que o trabalho partiu de diversas denúncias recebidas pelo poder público.

“As informações sobre a situação no local chegaram através de denúncias à Ouvidoria e no momento de despache das situações, observamos que havia recorrência do fato e tomamos então a iniciativa de realizar esta ação conjunta entre diversos departamentos, visando solucionar o problema, foi uma proposta intersetorial”, explicou Anderson.

Sobre como fica a situação do local e o funcionamento do estabelecimento, o ouvidor de prefeitura de Rio Claro informou que o espaço será interditado e não poderá funcionar até que o proprietário realize todas as adequações necessárias, tanto no prédio quanto na documentação. O proprietário não quis se manifestar.