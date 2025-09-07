Uma questão antiga e preocupante tem ganhado novos ares em Rio Claro. Para os leitores se recordarem em dezembro de 2023, o JC trouxe em suas páginas uma reportagem que ouviu comerciantes da área central que demonstravam preocupação com a questão da segurança e do alto índice de circulação de pessoas em situação de rua, além de furtos e roubos. Os relatos iam todos em uma única direção: movimento de clientes diminuindo e volume de vendas caindo progressivamente em função do cenário negativo.

Desde então teve abaixo-assinado, operações e fiscalizações com abordagens e muitas outras frentes mas sempre com altos e baixos e a incerteza do que de fato iria se solidificar e melhorar. Essa realidade passou a ter novos olhares dos principais interessados, os comerciantes, com a criação de uma ação conjunta.

Em entrevista ao JC, o comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (37º BPM/I), tenente-coronel Peixoto explicou um pouco do início do trabalho: “Um primeiro ponto é que estamos em busca de resultados e não de politicagem. Queremos fazer dar certo e vamos fazer. Algo que se torne efetivo e que tenha continuidade não que seja passageiro. Já estamos realizando um trabalho corpo a corpo junto aos comerciantes e também através de grupos no WhatsApp onde fiz questão de estar junto, visitando pessoalmente, respondendo a mensagens e demandas. Estamos próximos e unidos com um objetivo em comum. Essas ações também serão alinhadas em reuniões periódicas onde a palavra de ordem é comprometimento”, afirmou a autoridade de Segurança.

O tenente-coronel também comentou sobre o trabalho de abordagem: “É importante frisar que iremos agir com o lado da Segurança mas também com o lado humano. É um protocolo que está em andamento com o apoio do Legislativo, Prefeitura e GCM. Estamos abertos a sugestões e a críticas construtivas pois é um início de trabalho que queremos expandir para outras regiões da cidade”, pontua.

Para os comerciantes as mudanças já são sentidas: “De um mês para cá melhorou bastante. Minha família tem comércio há 100 anos aqui na Avenida 1 entre as Ruas 6 e 7. Apesar de eu não estar pelos lados da Rua 1 e 3, ao meu lado tem uma agência bancária e era notável a movimentação de indivíduos suspeitos diariamente. As visitas de policiais e até mesmo do coronel estão nos dando respaldo e o grupo de WhatsApp criado recentemente eu achei excelente para alertas e assuntos pertinentes em relação a segurança”, declarou seu Roberto Jones Salomão Filho, proprietário da Ótica Salomão.

“Eu já percebo uma mudança positiva na segurança do centro comercial de Rio Claro. O novo formato e os protocolos do Programa de Segurança da PM, por iniciativa do tenente-coronel Peixoto, já têm mostrado resultados. Sempre me preocupei com a segurança, já que também moro no Centro. Por isso, em abril de 2023, eu e o Israel, do Petiskão, por incentivo da PM, criamos o grupo Programa de Vizinhança Solidária – PVS CENTRO COMERCIAL. Nosso objetivo era dar mais visibilidade aos problemas da região, que afetam a vida dos comerciantes e dos clientes. Apesar de ter iniciado há pouco tempo, a melhora que percebemos só foi possível com a presença permanente da Polícia Militar e o apoio da Polícia Civil, GCM, do secretário-adjunto cabo Doricio, a OAB e do 3º Conseg – Cidade Azul, do qual sou vice-presidente. Sinto que realmente avançamos muito em relação à segurança”, declarou Maria Cecília Rodini que está a frente da Casa Timoni localizada na Rua 1.

A empresária porém afirma que outras demandas ainda precisam de mais atenção: “A Rumo, por exemplo, precisa melhorar a limpeza e conservação do espaço, remover os vagões abandonados e investir em iluminação e segurança. Outro ponto importante é a conscientização da população para não dar esmolas, percebemos o aumento de pessoas em situação de rua, que, entre outras consequências, causa a desvalorização de imóveis. Precisamos revitalizar o centro e o programa de segurança favorece esta perspectiva”, acrescenta.