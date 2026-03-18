Local onde o reparo na rede foi realizado

Após minucioso trabalho de “caça-vazamento”, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro, encontrou, na quarta-feira (18), o problema na rede que estava afetando o fornecimento de água nos bairros Jd. Brasília, Jd. Inocoop, Jd. Paulista 1, Jd. Nova Veneza e nos condomínios localizados na Avenida Ápia e na Estrada dos Costas.

Foi detectado um registro de manobra que quebrou fechado, no canteiro da Avenida Ápia, com a Rua 1JC, próximo da rodovia Washington Luís e do trecho conhecido como “trevo da Viviani”. Este registro é um dispositivo hidráulico, geralmente de gaveta, utilizado para abrir, fechar ou alternar o fluxo de água em tubulações, sendo essencial para manutenções, reparos e manobras na rede, permitindo o controle de vazão.

O registro foi substituído por um novo e o abastecimento está sendo gradativamente retomado nesses bairros.

O Daae ressalta que, como é necessário encher os reservatórios dos bairros e dos imóveis (caixas d’água) para estabilizar a vazão e pressão, o abastecimento de água nesses bairros deve estar totalmente normalizado até o início da manhã de quinta-feira (19).

O intervalo entre o enchimento dos reservatórios e a pressurização das tubulações pode levar algumas horas, especialmente em áreas mais altas ou em bairros mais distantes das Estações de Tratamento de Água (ETAs). Nesse período, a água chega de forma lenta ou intermitente, antes de ser completamente regularizada.

“Vamos continuar monitorando a situação. Se não acontecer nada de anormal e nenhum outro vazamento ou problema na rede, este deve ter sido a causa principal da falta d’água nesses bairros”, explica Udson Stefani Barca, encanador e líder de equipe do Daae.

“Quando tem água na torneira da população, o Daae está trabalhando e quando não tem, o Daae está trabalhando ainda mais, em dobro”, ressalta Udson.

Serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água.

Essa ação de “caça-vazamentos” faz parte do controle de perdas da autarquia e visa também, melhorar a vazão e pressão no fornecimento de água em regiões que enfrentam instabilidades no abastecimento, com mapeamentos minuciosos em pontos críticos de fornecimento de água na cidade.

Com este trabalho, foi localizado um vazamento na rede, cujo reparo emergencial foi executado na segunda-feira (16), em adutora de 150 milímetros, que se rompeu embaixo de uma galeria próxima da Rodovia Washington Luís, na Avenida 7 com a Rua 26, no bairro Jd. Mirassol.

Porém, os relatos de falta d’água nos bairros que são abastecidos por essa rede seguiram na terça-feira (17) e o Daae seguiu com o mapeamento, encontrando o principal problema na quarta-feira (18).

A autarquia pede a colaboração dos munícipes, caso depararem com algum vazamento em vias públicas, devem sempre ligar para o canal oficial do Daae, que é o telefone 0800-505-5200, que funciona 24 horas, todos os dias da semana e atende telefones fixos e celulares, informando o endereço completo e o que está acontecendo que uma equipe do Daae irá ao local para verificar e sanar o problema.