Abastecimento de água deve ser regularizado até o fim da tarde, diz o Daae

Equipes do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) de Rio Claro estão desde às 2 horas desta sexta-feira (10 janeiro 2020) trabalhando para tentar normalizar o fornecimento de água tratada no município.

As chuvas fortes encheram muito rapidamente o rio Corumbataí que inundou as casas de bombas da captação na Estação de Tratamento de Água (ETA 2) no distrito de Ajapi.

Em razão disto, a ETA 2 e a Central de Distribuição de Água no Distrito Industrial tiveram de ser paralisadas, comprometendo a distribuição de água para grande parte da cidade.

A ETA 2 capta água no rio Corumbataí e é responsável pelo abastecimento de 60 %. Os outros 40 % são feitos pela ETA 1, localizada no bairro Cidade Nova e que retira água do Ribeirão Claro.

Os reparos no primeiro conjunto de bombas devem ser concluídos até o início da tarde, quando então será iniciada a segunda etapa dos trabalhos.

A previsão do Daae é de que o abastecimentode água comece a ser normalizado no final da tarde desta sexta-feira (10).