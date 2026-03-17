Espetáculo ‘A Paixão de Cristo’ realizado em 2025 em Rio Claro. Foto: Luciano Caligaris

Encenação bíblica acontece no Domingo de Páscoa e busca voluntários para compor o elenco na Avenida da Saudade

Estão abertas as inscrições para quem deseja participar como figurante do espetáculo A Paixão de Cristo, que será apresentado em Rio Claro no dia 5 de abril, Domingo de Páscoa. Os interessados em integrar o elenco da tradicional encenação podem comparecer aos ensaios realizados todos os domingos, às 14h30, no salão da Paróquia Bom Jesus, localizada na Avenida da Saudade.

O evento é realizado anualmente na cidade e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo e da Prefeitura de Rio Claro. A produção envolve uma equipe de mais de cem pessoas, entre atores, figurantes e técnicos de bastidores, prometendo uma apresentação emocionante com efeitos de som, luzes e cenários que remetem à Jerusalém antiga.

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Participação da comunidade e solidariedade

Não é necessário ter experiência prévia em teatro para participar da A Paixão de Cristo. Pessoas de todas as idades podem se inscrever para atuar em papéis como o Povo de Jerusalém, Soldados ou Apóstolos. Neste ano, o tema central da encenação será “O Sacrifício que Mudou o Mundo”.

A apresentação oficial ocorrerá a partir das 19 horas do dia 5 de abril, no Espaço Livre. A entrada para o público será solidária, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Todo o material arrecadado será destinado a ações sociais do município, unindo cultura e filantropia em um dos momentos mais significativos do calendário religioso local.