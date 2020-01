A Casamba completa 44 anos de história

O que dá a soma das sílabas CArnaval, SAMba e BAtuque? Para os bons entendedores, é A Casamba, agremiação de Rio Claro que completou 44 anos de história no dia 5 de janeiro. Fundada em 1976, seu símbolo é o sol nascente – representando força e vida – e as cores oficiais, amarelo e branco.

E tudo começou com um grupo de jovens que resolveu formar um bloco para desfilar na Folia de Momo. A ideia foi bem aceita na comunidade e ganhou novos foliões, conquistando a dimensão dos carnavais atuais.

Vice-campeã em 2016, com o tema-enredo ‘O brilho do meu sol irradia nossa história e, no conto dos 40, hoje canto nossas glórias’, a escola é conhecida pelo brilho, luxo e requinte. Em 2017, último ano de desfiles de rua na cidade, a escola levou para a Avenida do Samba a procura por um mundo ideal, com o tema ‘Em busca de um mundo ideal… Pasárgada?’.

De acordo com Eric Mota, presidente da agremiação, a data é importante para a sua comunidade. “Esses 44 anos representam resistência, porque a escola passou por várias dificuldades ao longo da história, ficando períodos sem desfilar e sempre renasceu das cinzas”, destaca o presidente.

Apesar de ser um momento difícil para o Carnaval de Rio Claro, já que não há desfiles das agremiações desde 2017, os ‘casambeiros’ permanecem unidos e resistentes em nome da agremiação.

“Por algumas ocasiões, a escola não levou o seu desfile às ruas, mesmo tendo Carnaval. Hoje em dia, sem o evento, a A Casamba se mantém unida e viva, promovendo atividades e se reinventando. Resistência é uma palavra forte para a sua comunidade, ainda mais num período sombrio para o Carnaval do município”, conclui Mota.

Festa

Para celebrar os 44 anos de fundação, no próximo dia 19, das 12h30 às 14h, a escola de samba recebe a comunidade, em sua sede, para a ‘Feijoada com Samba’.

As adesões custam R$ 25,00; para crianças menores de oito anos acompanhadas de adultos pagantes a entrada é gratuita. A atração musical fica por conta do grupo ‘Pagode do Mestre”.

Adesões à venda com os diretores da escola. Local: Rua 3-A, 1.105, Vila Martins.