O Governador João Doria anunciou nesta sexta-feira (4) a 12ª atualização do mapa do Plano São Paulo, com destaque para o avanço de cinco regiões do Estado da fase laranja para a fase amarela: Marília, Presidente Prudente, Registro, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto.

A tendência de queda nos índices está se mantendo nos números de internações e óbitos. Pela quarta semana consecutiva, foi registrado 13,5% de redução nos óbitos em relação à semana epidemiológica anterior. Pela quinta semana seguida, houve também queda de 6,5% no número de internações se comparado à semana anterior, regredindo para os índices registrados em maio.

“Essa tendência de regressão da pandemia vem se mostrando consistente, mas não significa que temos que baixar a guarda. Lembrar que estamos em quarentena e precisamos ter cautela e cuidado”, alertou o governador.

A média de ocupação de leitos de UTI atingiu o menor índice desde o início do Plano São Paulo e está atualmente abaixo de 55%, graças ao incremento na capacidade hospitalar instalada em todo o Estado e à queda das internações ao longo do período.

A maioria das regiões do Estado, com exceção de Ribeirão Preto e Franca, seguem agora na fase amarela, quando é permitido o funcionamento, com restrições, do comércio de rua, shoppings centers, escritórios, bares e restaurantes, academias, salões de beleza e barbearias.

Prorrogação da quarentena

Às vésperas do feriado da Independência, o governador informou também sobre a prorrogação da quarentena em todo o Estado até 19 de setembro. “Neste feriado, redobre os cuidados com você e com sua família. Oriente aqueles que relutam em usar máscara, sobre o distanciamento social e não faça aglomerações”, destacou o governador.