Vacina contra dengue produzida pelo Instituto Butantan teve uso aprovado pela Anvisa. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

Imunizante aprovado pela vigilância sanitária terá 30 milhões de doses em dois anos, segundo projeções

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso da vacina contra dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. Com isso, o imunizante produzido em São Paulo poderá ser utilizado em todo o Brasil. A vacina foi desenvolvida para proteger contra os quatro tipos de dengue e é administrada em dose única, a primeira do mundo aprovada com essa característica. Confira mais detalhes do imunizante.

1 – Quais os próximos passos?

A aprovação da Anvisa autoriza o uso da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan em todo o Brasil. O Instituto Butantan já possui mais de um milhão de doses prontas para disponibilizar para o Ministério da Saúde. Quem definirá o início da campanha e o público alvo será o ministério da saúde.

2 – Quais os diferenciais da vacina do Butantan?

A dengue é uma doença infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que causa sintomas tanto leves quanto graves, e pode levar à morte. O mal-estar da doença pode durar até dez dias, mas dependendo do caso, permanece por semanas.

A Butantan-DV é a primeira vacina de dose única aprovada contra a dengue no mundo, uma conquista da ciência brasileira. A vacina da dengue do Instituto Butantan é a primeira que pode ser aplicada em apenas uma dose no mundo, o que tem potencial de facilitar a adesão do público e a logística da campanha. Os benefícios da dose única foram descritos em um relatório publicado por pesquisadores do Reino Unido na Human Vaccines & Immunotherapeutics, em 2018. O estudo apontou que programas de imunização com menos doses estão associados a uma melhor cobertura vacinal e menos impactos na economia.

Ela foi desenvolvida para proteger contra os quatro sorotipos de dengue.

3 – A vacina contra a dengue é em pó?

A tecnologia utilizada é chamada de liofilização. Nela, a vacina é transformada em pó após o congelamento e remoção da água. Isso torna o produto mais estável durante o transporte e o armazenamento, uma vantagem para países de dimensões continentais, como o Brasil.

Enquanto algumas vacinas podem exigir temperaturas mais rigorosas, a versão liofilizada necessita apenas de refrigeração padrão (entre 2°C e 8°C), a mesma utilizada para a maior parte das vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Isso reduz perdas e ajuda a manter a segurança do imunizante mesmo em trajetos longos.

LEIA MAIS: Vacina em pó? Conheça a tecnologia do imunizante contra a dengue do Butantan

4 – A vacina protege contra quais sorotipos?

A vacina é tetravalente e foi desenvolvida para proteger contra os quatro sorotipos conhecidos do vírus da dengue. Isso é relevante porque a predominância do sorotipo circulante varia de um ano para outro. Composta pelos quatro vírus atenuados, ela induz a produção de anticorpos sem causar a doença e com poucas reações adversas.

5 – Quem pode tomar a vacina contra a dengue?

A vacina pode ser recebida por pessoas que já tiveram ou nunca tiveram dengue. Ela se mostrou segura e eficaz. A definição de quem poderá tomar a vacina dependerá da aprovação da Anvisa e da definição do Ministério da Saúde para os públicos-alvo.

6 – A vacina do Butantan contra a dengue é segura?

Composto pelos quatro sorotipos do vírus da dengue, o imunizante se mostrou seguro e eficaz tanto em pessoas com infecção prévia como naquelas que nunca tiveram contato com o vírus. A maioria das reações à aplicação foi leve a moderada, sendo as principais dor e vermelhidão no local da injeção, dor de cabeça e fadiga. Eventos adversos sérios relacionados à vacina aconteceram em uma parcela reduzida dos imunizados, e todos se recuperaram completamente.

7 – Quanto tempo dura a proteção?

Os voluntários dos ensaios foram acompanhados por cinco anos, período em que a vacina permaneceu eficaz. A partir da utilização em larga escala, os dados de vida real indicarão se haverá necessidade de reforço.

8 – Qual é a capacidade de produção?

O Butantan tem capacidade inicial estimada em 1,2 milhão de doses por ano, com ampliação em andamento. Para atender à demanda imediata, houve transferência de tecnologia para um laboratório parceiro (a chinesa Wuxi). Com a parceria, será possível entregar para o Ministério da Saúde até 30 milhões de doses já em 2026.