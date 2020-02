40 litros de inseticida são liberados para Araras; produto estava em falta no Brasil

Ramon Rossi

A prefeitura de Araras recebeu 40 litros do inseticida Malathion EW 44% e começou a nebulização, nesta segunda-feira (3), na cidade para combater o mosquito Aedes aegypti – transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika. Desde o ano passado, o inseticida estava em falta em todo o Brasil por conta do desabastecimento, cuja distribuição é feita exclusivamente pelo Ministério da Saúde.

Uma remessa do produto foi liberada para Araras, via Governo do Estado, por meio da regional da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias) de Campinas. A partir de agora, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o repasse do insumo ocorrerá de forma gradativa, diante do cenário de alto risco de transmissão.

O primeiro bairro a receber a ação foi o Jardim São João – local que concentra o maior número de casos de dengue confirmados até este momento. A ação foi coordenada pela Secretaria de Saúde, por meio do Setor de Controle de Endemias.

Até o momento, 33 casos autóctones de dengue foram confirmados em Araras este ano. Outros 19 pacientes aguardam resultados de exame para diagnóstico e 19 suspeitas foram negativadas.

O que disse o Ministério?

O Ministério da Saúde se manifestou sobre o assunto. “Desde maio de 2019, o Brasil está desabastecido do inseticida Malathion devido a uma grande quantidade de produtos vencidos e com problemas de qualidade em razão de alterações químicas em sua formulação. 80 mil litros devem ser distribuídos no país e o Ministério já fez a compra de 300 mil litros de outro inseticida que será distribuído em fevereiro”. diz o comunicado.