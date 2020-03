Após o sucesso registrado na primeira edição do Campeonato Municipal de Basquete Amador de Rio Claro, realizada em 2019, vem aí mais uma edição do evento que tem por objetivo fortalecer e valorizar a modalidade e seus praticantes. As inscrições para as equipes interessadas em participarem da competição já estão abertas e seguem até o dia 26 de março. O Campeonato Municipal de Basquete Amador é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Turismo (Setur), em parceria com o Instituto Tatu Bola. Outras informações sobre inscrições e pagamento de taxa podem ser obtidas via e-mail [email protected]

A 2ª edição do campeonato, neste ano de 2020, presta justa homenagem a Valter Apolinário da Silva, o ex-jogador de Rio Claro Valtinho, reconhecido por ser um dos nomes de destaque no Basquete, tendo atuado em várias equipes do país.

O titular da Setur, Ronald Penteado, convida os praticantes de basquete a participarem da competição. “A primeira edição do campeonato fez grande sucesso junto aos participantes e, tenho certeza, não será diferente desta vez. Convido a todos que gostam da modalidade a se unirem, formarem suas equipes e participarem da competição. Esta é uma forma de homenagear atletas que muito já contribuíram com o basquete e fortalecer cada vez mais a modalidade esportiva”, comenta o secretário.

Ano passado a 1ª edição da competição contou com a participação de nove equipes: Ribeiro Streetball; Urubulls; Ginástico; RC Coyotes; Instituto Tatu Bola; Grêmio Basquete; Irracionais; RC Bancários Basquete e Unesp. A equipe campeã foi Ribeiro Streetball, que no jogo final encerrou o placar em 49 a 42 contra o Urubulls, que ficou em 2º lugar.