Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano, fala sobre as obras previstas para as rodovias da região de Rio Claro no novo contrato de concessão à iniciativa privada, assinado na semana passada entre o governo de São Paulo e a concessionária Eixo SP. Além da construção de seis quilômetros de vias marginais no trecho da rodovia Washington Luís (SP 310) na altura de Rio Claro, também estão previstas obras na SP-191, no trecho entre Rio Claro e São Pedro, que deve ser duplicada no trecho de Ipeúna.