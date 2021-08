A previsão era mais um dia sem chuva para Rio Claro, mas o tempo mudou na tarde desta segunda-feira (16). As áreas de instabilidade na região litorânea avançaram mais rápido para o interior paulista, trazendo certo ‘alívio’ frente ao tempo seco.

De acordo com a estação Ceapla, a chuva ficou concentrada na região Sul da cidade, como no Cidade Jardim, Bairro do Estádio, Jardim Novo e imediações. No Centro, por exemplo, foram registrados somente ‘pingos’. Além disso, por volta das 13h15, uma ventania atingiu alguns pontos, chegando a 36Km/h na região do Bela Vista. No Jardim das Nações, telhas foram arrancadas com a ventania no bloco em que já ocorrem reparos.

A última chuva que caiu em Rio Claro foi no dia 29 de julho, num total de 10 milímetros. “Precisa chover muito mais para minimizar a estiagem, mas, por mínima que seja, já ajuda a reduzir os efeitos do tempo seco”, comenta o técnico do Ceapla, Carlo Burigo.