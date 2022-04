A violência nas escolas se tornou um tema recorrente após a volta dos alunos para as salas de aula.

As notícias, vindas de vários lugares do país, têm sido cada vez mais frequentes e pesadas e em Rio Claro e região não tem sido diferente.

Recentemente, alguns casos de violência em escolas estaduais ganharam repercussão, além de vários outros relatos que circulam sobre casos de agressões no ambiente escolar.

A violência, que está muito presente dentro das instituições de ensino, tem se mostrado versátil, acontecendo de forma física, verbal e psicológica.

O caso rio-clarense que mais ganhou espaço na mídia foi o de Maria Julia Quirino, aluna de 15 anos que foi alvo de racismo por parte de colegas na Escola Estadual Marciano Toledo de Pisa.

“Era uma pessoa que eu depositava confiança, que eu me sentia acolhida e acabou me ofendendo pela minha cor. Eu estava sentada com uma amiga, no dia do meu aniversário, disse que não estava num dia muito bom e esse menino falou que era por eu ser preta e que eu tinha que voltar a trabalhar, voltar para a senzala”, contou Maria Júlia.

Mais recentemente, um outro tipo de preconceito se tornou uma agressão. Em um caso de homofobia, o jovem Caio Vinícius Pereira, também de 15 anos, foi agredido por um colega de sala na Escola Estadual Marcelo de Mesquita, em Ipeúna.

“Eu já tinha sido expulso da escola por conta da minha roupa, então eu já vinha sendo alvo de homofobia. Na última quarta, postaram uma brincadeira de um aluno na internet e ele e os amigos dele me acusaram. Eu pedi provas de que tinha sido eu e começaram a me xingar, me ofender, o diretor estava do meu lado e não fez nada. Depois esse aluno foi atrás de mim, me acusou de novo e me agrediu, chutou minha cabeça. Depois disso ainda disse que ‘viado tem que apanhar mesmo’. Depois tisso eu tive que mudar de escola por medo do que poderiam fazer para mim”, relata o jovem.

Omissão do Estado

A Seduc (Secretaria Estadual de Educação) foi procurada pela reportagem para se posicionar sobre a situação da violência nas escolas e sobre as medidas que estão sendo tomadas para evitar ocorrências como as citadas no texto, porém não deu nenhum retorno até o momento.