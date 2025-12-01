Imagem ilustrativa

Evento aberto da Secretaria da Mulher ocorre na terça-feira (2), às 15h, com foco em combater assédio e exposição online

Para discutir o tema “Violência digital: assédio e exposição contra mulheres e adolescentes”, representantes da Secretaria Municipal da Mulher estarão na próxima terça-feira (2) no Shopping Rio Claro.

O evento terá início às 15 horas e será aberto a todos os interessados. “Todos estão convidados a participar”, afirma Cátia Gabeloni, secretária municipal da Mulher.

Serão promovidas conversas com mães, pais, adolescentes e mulheres, visando conscientizar e fortalecer a rede de apoio contra a violência on-line. “É uma oportunidade valiosa para aprender e compartilhar experiências em busca de um ambiente digital mais seguro e respeitoso”, destaca Cátia.

Nos dias de hoje, a internet se tornou uma parte integral da vida dos adolescentes, oferecendo oportunidades de aprendizado, socialização e entretenimento. No entanto, esse ambiente digital também pode se transformar em um campo de batalha, no qual muitas mulheres, especialmente adolescentes, enfrentam diferentes formas de violência on-line. A violência on-line abrange ações como cyberbullying, assédio virtual, exposição indevida e até mesmo ameaças.

Essas e outras abordagens serão feitas e discutidas no evento.