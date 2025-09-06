A Vigilância Sanitária de Rio Claro dentro de suas atribuições onde procura garantir que a população não faça o uso de produtos que possam levar a danos à saúde, realizou nesta sexta (5) o descarte de cerca de 20 toneladas de produtos que foram recolhidos de uma empresa de suplementos alimentares que funcionava de forma clandestina no bairro Diário Ville.

A ação contou com o apoio da GCM e também da empresa Eco Primos Soluções Ambientais: “Demos continuidade a esse importante trabalho inutilizando tudo o que foi recolhido do local. Produtos, embalagens e outros materiais foram triturados com maquinário próprio e em conformidade com as questões ambientais”, afirmou Agnaldo Pedro da Silva, que coordena a Vigilância Sanitária de Rio Claro.

Relembre

Uma operação conjunta realizada no dia 22 de agosto resultou na interdição de uma empresa de suplementos alimentares que funcionava de forma clandestina no bairro Diário Ville. Dois galpões estavam sendo utilizados para a fabricação dos produtos voltados a atletas e praticantes de atividades físicas sem alvarás e quando as equipes chegaram ao local, indivíduos conseguiram fugir a tempo.

Já no dia 1º de setembro, em Americana, uma nova apreensão interligou os dois casos. Desta vez foram apreendidos 4 toneladas de suplementos alimentares adulterados com as mesmas embalagens utilizadas em Rio Claro. O local funcionava como um centro de distribuição de produtos adulterados, destinados principalmente à venda on-line. A investigação dos envolvidos está a carga da Polícia Civil.