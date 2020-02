VÍDEO: “Se apropriou de R$ 42 milhões anuais do IPRC” diz Tu Reginato sobre Prefeitura

Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Tu Reginato, fala sobre a dívida de R$ 204 milhões da Prefeitura de Rio Claro com o fundo de aposentadoria dos seus funcionários. Sobre eleições, já que também é presidente do PTB, Tu admite que pode ser candidato a vice-prefeito numa união com Gustavo Perissinotto (PSD).