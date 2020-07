O procurador do Ministério Público de Contas (MPC) de São Paulo Dr. José Mendes Neto, que investiga possíveis irregularidades em contrato de R$ 4 milhões da Prefeitura, com dispensa de licitação, com uma empresa do litoral para fornecimento de EPIs (equipamentos de proteção individual) para combate ao coronavírus, concedeu entrevista ao Jornal Cidade em que explica as suspeitas na contratação efetivada pelo município. A denúncia tomou repercussão na imprensa nacional e a administração do prefeito João Teixeira Junior (DEM) informou que instaurou uma sindicância para apurar as possíveis irregularidades.