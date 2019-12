VÍDEO: imagens registram morte de cantor sertanejo Juliano Cezar

Faleceu na noite de segunda-feira (30), durante um show, no interior do Paraná, o cantor sertanejo Juliano Cezar, aos 59 anos. Imagens registraram o momento exato em que o cantor passa mal durante a apresentação e cai no palco, sendo aparado rapidamente por sua produção.

As imagens, que circulam nas redes sociais, chamam a atenção de uma forma chocante.

Juliano Cezar, que era conhecido como Cowboy Vagabundo, teve uma parada cardiorrespiratória no palco, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

A assessoria de imprensa do cantor confirmou a informação em sua página oficial no Facebook e informou que o corpo de Juliano Cezar será velado em sua cidade natal, Passos, em Minas Gerais.