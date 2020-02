VÍDEO: Família pede ajuda após incêndio em apartamento

Na madrugada de domingo (23), moradores de um condomínio localizado no bairro Chácara Lusa passaram por um grande susto após um incêndio em um apartamento que fica no primeiro andar do Bloco 1.



No local moram seis pessoas sendo um bebê mas no momento da ocorrência havia apenas um adulto no imóvel: “Eu estava deitado na sala vendo TV e acabei cochilando. Quando acordei senti um cheiro de queimado. Levantei e fui até a cozinha achando que era alguma coisa no fogão mas não tinha nada. Quando abri a porta do quarto já veio toda aquela fumaça em cima de mim e pude ver que as chamas vinham de uma televisão antiga de tubo que tinha perto da parede. Acho que foi um curto circuito. Neste momento só deu tempo de eu sair correndo gritando por socorro”, relembra o pedreiro Valdete Antunes Lima.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e a prontidão chegou rapidamente ao local e além de conter as chamas precisou resgatar moradores de apartamentos vizinhos que foram surpreendidos pela fumaça e não conseguiam sair.

A família que teve o apartamento destruído não sabe ainda como recomeçar e por isso pede a colaboração da população que queira ajudar com doações de móveis, roupas para adultos e também para uma menina de apenas dois meses que teve o enxoval, fraldas, carrinho e berço queimados pelo fogo. O telefone para contato é o (19)99679-9107.