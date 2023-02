Com o objetivo de fomentar o pensamento crítico e inserir jovens de Rio Claro nas universidades, possibilitando a permanência nesse meio, o “Cursinho Popular Prof. Bruno Coury” está com inscrições abertas até o dia 17 de fevereiro para o processo seletivo. As inscrições devem ser feitas através do link: acesse.one/W6hcx.

O resultado do processo seletivo sairá no dia 20 de fevereiro e as aulas, que serão presenciais, terão início no dia 27, das 19 às 22 horas, no Sindicato dos Metalúrgicos, localizado na Rua 5, número 1.458, no Centro de Rio Claro.

ALUNOS

O curso pré-vestibular é totalmente gratuito e destinado a estudantes formados no Ensino Médio em escola pública ou que ainda estejam cursando o terceiro ano e, caso restem vagas, para alunos que estejam no segundo ano do Ensino Médio.

DOCUMENTOS

É necessário apresentar o RG, Histórico Escolar ou declaração de conclusão (ou que está cursando) o Ensino Médio em escola pública, comprovante de endereço e carta de autorização – para estudantes menores de 18 anos.