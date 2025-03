Imagem ilustrativa

O outono começou hoje (20), às 06h02, com céu claro e poucas nuvens no estado de São Paulo. Não há previsão de chuva no período da manhã, devido ao afastamento da frente fria que atuava no litoral paulista. A partir da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas em algumas regiões do estado, com maior concentração de nuvens e chuvas na faixa leste. As temperaturas máximas em Rio Claro estão em elevação, com destaque para a mínima registrada no campus da Unesp, de 17,4°C, e a máxima prevista para hoje, de 31°C.

O verão se despede com um acumulado de 639 mm de chuva, abaixo da previsão de 707,2 mm, mas ainda superior à média do verão passado, que foi de 453,3 mm.

Prognóstico climático para o outono

O outono, que vai até o dia 20 de junho, é uma estação de transição entre o verão quente e o inverno frio. Durante esse período, as chuvas tendem a ser mais escassas no interior do Brasil, e há o avanço de massas de ar frio, com quedas nas temperaturas e possíveis formações de nevoeiros.

O prognóstico climático para a Região Sudeste, conforme nota técnica conjunta do INMET e INPE, indica chuvas abaixo da média histórica. No entanto, não se descartam eventos de chuvas intensas na porção leste da região devido à passagem de sistemas frontais sobre o oceano. A previsão também aponta para temperaturas acima da média histórica nos próximos meses, com possibilidade de incursões de massas de ar frio, principalmente em áreas de maior altitude.

O APEC Climate Center prevê 66% de probabilidade de transição de La Niña para condições de neutralidade entre março e maio de 2025, com condições neutras persistindo até o inverno de 2025. Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.