Início da noite de ontem foi marcada pela mudança no tempo. Defesa Civil registrou a queda de duas árvores

Depois de uma tarde de sexta-feira (11) de muito calor e céu azul, o início da noite foi marcado por uma mudança brusca com a chegada de uma ventania que levantou muita poeira por toda a cidade de Rio Claro.

Quem estava a pé pelas ruas e avenidas se assustou e teve que proteger olhos e boca. De acordo com a Defesa Civil, por volta das 18h, a medição do vento na região do Bairro do Estádio chegou a 30,6 km/h.

Duas quedas de árvores foram registradas: uma na região da Vila Aparecida e outra na Vila Paulista.

A mínima registrada ontem foi de 17,7 graus e a máxima chegou a 34,3 graus.

E a chuva?

Para hoje, sábado (12), o tempo segue seco e, no domingo, dia 13, uma nova frente fria deve se aproximar do litoral paulista. Não há, para Rio Claro, previsão de chuvas neste fim de semana, de acordo com a análise feita pelo Ceapla/Unesp/Prefeitura de Rio Claro. No entanto, a partir de segunda-feira, dia 14, pode chover em boa parte do Estado de São Paulo, principalmente em nossa região, mesmo sendo um volume aquém do esperado, informa o técnico Carlo Burigo.

Cuidados tempo seco

Com a umidade do ar baixa é importante beber bastante água e evitar banhos muito quentes que possam ressecar a pele. O uso de hidratantes também é indicado. Aposte em uma alimentação saudável e se possível umidifique os ambientes (pode ser com toalhas úmidas ou até mesmo baldes com água no quarto e sala).