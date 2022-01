Pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em jogo de mata-mata, o Velo Clube enfrentou o Falcon-SE em São Carlos no início da noite desta quarta (12). Em campo, quem levou a melhor foi o time sergipano, que venceu por 3 a 1 e avançou para a terceira fase.

O jogo começou bastante movimentado, com as principais chances de gol saindo para o lado do Velo. Logo nos primeiros minutos, o time velista assustava a defesa do time de Sergipe, mas as oportunidades do Rubro-verde acabaram parando no goleiro adversário e também na trave.

Aos poucos o Falcon também foi criando suas chances, mesmo que sem levar tanto perigo, e a partida ficou cada vez mais aberta e equilibrada apesar do ritmo de jogo ter diminuído ao longo do tempo.

Com a partida mais truncada, o time sergipano conseguiu abrir ao placar aos 36 minutos da primeira etapa com gol de cabeça de Cauã após cruzamento na área em cobrança de falta. Aos 40 minutos, Cristian aproveitou bobeada da defesa do Velo, driblou o goleiro velista e ampliou.

O jogo foi para o intervalo com o time do Sergipe vencendo por 2 a 0.

Na segunda etapa, precisando correr atrás do resultado, o Velo tentou acelerar o jogo e partir com tudo para cima do time adversário, porém tinha dificuldades para criar. Tentando travar um pouco mais o jogo, o Falcon buscava assustar nos contra-ataques.

A pressão do Velo não surtia efeito e, em bela jogada, Cristian aproveitou a chance para marcar mais uma vez para a equipe do Sergipe aos 13 minutos do segundo tempo.

O Velo seguiu lutando e, aos 28 minutos, diminuiu para 3 a 1 com gol de pênalti de Eric, mas não teve forças para buscar a reação e acabou eliminado da copinha na segunda fase.

O próximo adversário do Falcon será o América-MG que, nos pênaltis, passou pelo Athletico Paranaense. A data e o horário da partida ainda não foram confirmados.