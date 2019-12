Velo Clube fará jogo-treino contra o Atibaia no Benitão

Intensificando os treinamentos para o Campeonato Paulista da Série A-3 de 2020, o Velo Clube confirmou mais um jogo-treino no Estádio Benito Agnelo Castellano. A partida será diante do Atibaia neste domingo (22), às 10h30. Após a partida, os atletas serão liberados para o Natal e devem se reapresentar no dia 26, quando a equipe inicia os treinamentos e se prepara para o quarto jogo-treino da pré- temporada, desta vez diante do XV de Piracicaba no dia 30, às 10h, em Piracicaba.

Vale relembrar que o time velista já realizou dois jogos-treinos contra sua equipe sub-20 que disputará a Copa São Paulo. No primeiro, o time principal foi derrotado por 3 a 2 em Assistência e no segundo venceu por 3 a 1 no Benitão.