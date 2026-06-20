Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Equipe rio-clarense faz o jogo de ida da segunda fase da competição nacional e busca manter vaga no torneio para a edição de 2027

Neste sábado (20), o Velo Clube enfrenta o Água Santa às 19h, no Estádio Benitão, pelo jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Além de lutar pela classificação para a próxima etapa, o confronto direto vale para as duas equipes a manutenção da vaga na edição da Série D de 2027.

O time de Rio Claro não entra em campo para uma partida oficial desde o dia 7 de junho, quando venceu o Maricá pelo placar de 3 a 1. Após o triunfo, a equipe comandada pelo técnico Cléber Gaúcho teve um breve período de folgas e se reapresentou na última segunda-feira (15), focando exclusivamente na preparação para este duelo decisivo.

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Desfalques e provável escalação no Benitão

Para o primeiro duelo do mata-mata, o treinador velista terá problemas para montar o setor ofensivo. Os atacantes Joaquim e Lucas Duni seguem no departamento médico em recuperação de contusão, enquanto Canela está na fase de transição física. Outra baixa confirmada é o atacante Jhoninha, que cumpre suspensão automática.

Com isso, a provável escalação para o jogo em que o Velo Clube enfrenta o Água Santa tem: Paulo Vitor, Felipe Pacajus, Timbó, Sérgio Raphael, Josué, Anderson Recife, Mateus Norton, Roberto Baggio, Matheus Firmino, Davi Lima e Vitinho.

Transmissão ao vivo

A partida terá cobertura completa da equipe de esportes do JC., a partir das 18h45. O Jornal Cidade e a Alugtec Equipamentos transmitem o confronto entre Velo Clube e Água Santa ao vivo pela rádio JC FM 89,1 e também em imagens pelo canal do YouTube do Jornal Cidade de Rio Claro.