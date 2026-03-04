JC e Alugtec Equipamentos transmitem a partida às 19h, ao vivo, no YouTube e Facebook do Jornal Cidade e na rádio JC FM 89.1. Foto: Sueli Rodrigues

O Galo Vermelho recebe a equipe goiana em Rio Claro, às 19h, em partida decisiva válida pela segunda fase da competição nacional

Nesta quarta-feira (4), o Velo Clube entra em campo para enfrentar o Vila Nova-GO, às 19h, no Estádio Benito Agnelo Castellano, o Benitão. O confronto é válido pela segunda fase da Copa do Brasil e define quem segue na disputa pelo título e pelas premiações do torneio.

O Velo Clube chega para este duelo após uma classificação emocionante na primeira fase. Na estreia, o Galo Vermelho empatou em 1 a 1 com o Vasco-AC e garantiu a vaga na disputa de pênaltis, vencendo por 3 a 2. Agora, o time rio-clarense busca superar o adversário goiano para avançar na competição.

Situação do Vila Nova-GO

O adversário do Rubro-Verde, o Vila Nova, faz sua estreia na Copa do Brasil diretamente na segunda fase por integrar a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe goiana vem de uma eliminação na semifinal do Campeonato Goiano para o Atlético-GO, ocorrida no último domingo (1º).

Após perder o jogo de ida por 2 a 0, o time colorado não conseguiu reverter o placar e se despediu do estadual. O foco do clube agora se volta totalmente para o compromisso em Rio Claro contra o Velo Clube.

Desfalques e escalação no Benitão

Para o jogo desta noite, o técnico velista terá que lidar com uma ausência importante no elenco. O meia João Lucas, que foi peça ativa na classificação da primeira fase, não faz mais parte do grupo. O atleta se despediu do Galo Vermelho e seguiu para o Caxias por empréstimo.

Apesar de ter encerrado sua participação no Campeonato Paulista na 15ª colocação, resultando no rebaixamento, o Velo Clube foca suas energias na visibilidade e na receita gerada pelo avanço na Copa do Brasil.

Transmissão ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar todos os detalhes da partida entre Velo Clube e Vila Nova em tempo real. O Grupo JC de Comunicação, em parceria com a Alugtec Equipamentos, realiza a transmissão ao vivo.

A cobertura completa estará disponível no YouTube (youtube.com/jcrioclaro), no Facebook do Jornal Cidade (facebook.com/jcrioclaro) e também pela sintonia da rádio JC FM 89,1.