Com o aumento no fluxo de visitantes durante o verão e o período de férias, o Corpo de Bombeiros alerta sobre os riscos e as medidas de prevenção que devem ser adotadas pelos banhistas nas praias do litoral paulista. Dicas simples podem evitar incidentes comuns, com atenção especial às correntes de retorno e às áreas mais profundas.

Para reduzir riscos e garantir um dia de praia com segurança, é essencial respeitar a sinalização de risco, permanecer sempre próximo aos postos de guarda-vidas e redobrar a atenção com crianças e idosos. “Estar atento à sua localização e às dicas de segurança é o mais importante para que você esteja seguro para curtir o momento de lazer”, completou o tenente coronel.

Também é importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas para quem for entrar na água, não subir em encostas ou pedras, não confiar em objetos flutuantes e priorizar sempre praias supervisionadas por profissionais treinados para atuar em situações de emergência. Segundo o balanço da corporação, neste ano, foram registradas 70 mortes por afogamento no litoral de São Paulo.

“As correntes de retorno continuam sendo a principal causa de afogamentos fatais, ocorrências que acontecem quando o banhista, sem conhecer o local, avança para áreas profundas, perde contato com o fundo e é arrastado para o mar”, alertou o tenente-coronel Valdizar Nascimento, comandante do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar).

Neste ano, os Bombeiros atuaram em mais de 2,4 mil salvamentos nas praias paulistas, o que reforça a importância das ações preventivas e da atuação integrada dos órgãos de segurança, como a Operação Praia Segura, iniciada no dia 1º de dezembro e que segue até o final de março para reforçar a segurança dos turistas.