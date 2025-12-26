Munícipes foram surpreendidos com a falta de água nas torneiras

O que era para ser reunião entre família, confraternização e celebração se tornou uma dor de cabeça para moradores de vários bairros de Rio Claro que ficaram se água na véspera, dia de Natal e ontem também.

Foram várias reclamações recebidas pelo Jornal Cidade, entre elas de Sueli Lucio, moradora da Rua 19 no Recanto Paraíso: “Tive que cancelar a minha ceia de Natal porque não tinha água na torneira. Ia receber visita, amigos e tive que desmarcar tudo. Um absurdo total. Passamos o dia 24, o dia 25 e hoje só tinha um fio de água na torneira. Inacreditável ninguém do Daae emitir um comunicado sobre o fato em uma data como esta onde inúmeras família foram afetadas. Estão fazendo uma péssima gestão da água em Rio Claro”, afirmou.

Moradores do Jardim Matheus Maniero também passaram o Natal com as torneiras secas. Pelo condomínio Chácara Betânia, na Avenida Saburo Akamine, o dia de Natal começou sem água afetando dezenas de moradores. Houve até mesmo a tentativa de um caminhão-pipa para amenizar a situação mas por conta do feriado não conseguiram. Somente nesta sexta o reforço da água através do caminhão chegou.

Pelo Cervezão, o morador João Paulo contou que já são quatro dias sem água pela Rua M-18: “Não é por falta de ligar no Daae. Eles falam que vão resolver e nada acontece. Estão nos fazendo de palhaços. Alguém tem que falar a verdade. Como não emitem um comunicado, nada?”, questionou.

Registros de falta de água também foram recebidos de munícipes do Jardim Progresso, Santa Maria, Centro, Residencial Bosque do Rio Claro.

O que diz o Daae

As reclamações recebidas pelo Jornal Cidade foram repassadas para o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) de Rio Claro que enviou o seguinte comunicado pedindo economia por parte dos munícipes: “Em razão das altas temperaturas ao longo desta semana por conta do início do verão, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que houve um aumento expressivo no consumo de água, estimado em mais de 30% acima da média. De acordo com o Departamento Técnico do Daae, os níveis dos rios estão dentro do esperado para essa época do ano e a captação e tratamento nas duas Estações de Tratamento de Água (ETAs) seguem com produção máxima de água, 24 horas, todos os dias. Também tem feito monitoramento dos sistemas de abastecimento de forma ininterrupta e manobras operacionais para manter o equilíbrio da distribuição de água. Porém, o grande aumento no consumo de água tem sobrecarregado o sistema de abastecimento, principalmente nos horários de pico”.

A nota segue com a seguinte explicação do superintendente do Daae, Leandro Tresoldi: “O aumento das temperaturas e o excesso de consumo de água estão esvaziando os reservatórios espalhados pela cidade mais rápido e levando mais tempo para enchê-los, resultando em oscilações no abastecimento em algumas regiões”.

Diante disso a autarquia fez um apelo para que as pessoas não lavem carros e calçadas, não encham piscinas e não utilizem água para atividades não essenciais. A prioridade do consumo deve ser voltada somente à alimentação e à higiene pessoal”.

O Daae destaca ainda que imóveis com caixa d’água tendem a sofrer menos os impactos de eventuais oscilações no fornecimento. O Decreto Estadual nº 12.342/78 diz que residências devem manter reservação mínima suficiente para 24 horas de consumo.

Essa situação ocorre em vários municípios e em razão disso, o governo estadual também emitiu nota orientando a população a reduzir o consumo de água e evitar desperdícios.