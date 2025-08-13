Imagem ilustrativa

Serão cerca de 500 vagas de empregos em diversos setores e funções no evento com entrada franca. Informações pelo WhatsApp (61) 20170073

Em um esforço para impulsionar o mercado de trabalho regional e promover oportunidades de desenvolvimento profissional, o SEST SENAT anuncia a realização da Feira EMPREGA TRANSPORTE no dia 16 de agosto, em sua unidade em Rio Claro, SP.

O evento Emprega Transporte do SEST SENAT é um evento que reúne empresas, do setor de transporte, e de outros setores a profissionais em busca de oportunidades de emprego.

Ao conectar talentos às vagas disponíveis no mercado, esta iniciativa promove geração de renda e desenvolvimento do setor. É uma iniciativa que promove a empregabilidade e o desenvolvimento do setor, oferecendo um espaço para que empresas apresentem suas vagas e candidatos cadastrem seus currículos.

Contamos com a participação de diversas empresas de outros setores e a parceria do CONECTA da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Durante a feira teremos roda de conversa sobre; “A importância da contratação de Jovem Aprendiz na empresa, muito além de cumprir cotas”, e ainda falaremos sobre inclusão, acessibilidade e contratação de PCD.

Segundo a Diretora do SEST SENAT Rio Claro Cristiane Gobesso “ Estamos em nossa quarta edição de feira de emprego, é um evento que conecta as empresas e os candidatos, sempre um sucesso!”

Evento Gratuito!

PROGRAMAÇÃO

DATA – 16/08/2025

LOCAL – SEST SENAT RIO CLARO

7h30 – Café Network, para empresários e RH´s participantes da feira

8h – Mesa Redonda sobre Jovens Aprendizes, inclusão de PCD e Canais de empregabilidade.

9h ás 12h – (Feira, entrega de currículos)

Para candidatos interessados em participar da feira, faça seu registro clicando aqui.

SEST SENAT RIO CLARO

Local: Unidade do SEST SENAT em Rio Claro

Endereço: Rod. Washington Luís, s/n – Jardim Rio Claro, Rio Claro – SP, 13503-750

Telefone: (19) 3522-1710

Informações – WhatsApp (61) 2017-0073

No mesmo dia da feira da empregabilidade, o SEST SENAT Rio Claro realiza o Portas Abertas. O SEST SENAT de Portas Abertas é uma iniciativa com o objetivo de, como o próprio nome sugere, abrir as portas das unidades operacionais do SEST SENAT para toda a comunidade. Neste dia teremos diversos serviços de saúde gratuito e torneio de futebol Sub 11 e Torneio de Handebol.