Há uma semana da Páscoa, uma tradição ganha força nas cozinhas de todo o país: a produção de ovos de chocolate artesanais

Há uma semana da Páscoa, uma tradição ganha força nas cozinhas de todo o país: a produção de ovos de chocolate artesanais

Mais do que celebrar a data que é no próximo domingo (5), a produção de ovos de Páscoa artesanais tem se transformado em uma importante fonte de renda para empreendedoras. Em meio a desafios econômicos, quem entra no mundo dos chocolates encontra oportunidade de unir criatividade, sabor e lucro.

Feitos com ingredientes selecionados e, muitas vezes, personalizados de acordo com o gosto do cliente, esses produtos conquistam cada vez mais espaço no mercado. A produção artesanal permite não apenas preços mais competitivos, mas também agrega valor com exclusividade e qualidade.

É na cozinha de casa no bairro Vila Alemã, que Elidiana Cristina Capistrano, a conhecida Diana, de 52 anos, tem passado a maior parte do tempo nos últimos dias. Tudo isso para dar conta das encomendas que irão adoçar a Páscoa de muitas famílias. Já são mais de 15 anos trabalhando para a data. Um começo que segundo ela foi de muitos desafios: “Eu não comecei diretamente com a Páscoa. No início eu fazia bolachas, depois com o passar do tempo passei para os bolos e no meio do caminho entrou essa data. Me recordo que no começo não foi fácil. Para produzir ovos é preciso técnica e cheguei a errar muito. Persisti, fiz cursos, assisti vídeos na internet e fui me aperfeiçoando para hoje entregar mais do que chocolates, entregar excelência e muitas novidades”, afirma.

Uma das novidades que Diana Capistrano criou para a Páscoa é o ovo cake ‘Matilda’ – uma explosão de sabores!

Para esse ano a grande aposta de Diana é o ovo de colher Matilda, referência ao “Bolo Matilda” que viralizou nas redes sociais como uma sobremesa intensa, úmida e exagerada em chocolate, inspirada na cena icônica do filme Matilda (1996): “É um ovo cake onde tem a casca de chocolate, um recheio cremoso e por cima vai uma fatia de bolo generosa, também de chocolate, com uma deliciosa calda. É uma grande aposta minha para essa data e tenho certeza que quem experimentar não vai se arrepender. É uma explosão de sabores”, revela.

Ela também conta que os ovos tradicionais ainda são o principal carro chefe da data por conta das crianças: “Os pais procuram muito e por isso não podem faltar no cardápio de Páscoa. Os personalizados do Lilo & Stich, Homem Aranha e Batman já são unanimidade por aqui. Não posso deixar de citar os trufados também que são com casca recheada. O meu preferido é o de prestígio, mas também tem os sabores de duplo ninho de morango, cookies, maracujá, pistache, entre outros”, diz Diana.

Sobre renda, a empreendedora revela que o mês em que cai a Páscoa é o que ela mais lucra assim como dezembro nas festas de final de ano: “Sem dúvida são datas muitos esperadas por mim. O trabalho é intenso, mas quando se faz com amor tudo fica mais leve. A recompensa vem dos elogios pela qualidade entregue e da parte financeira também”, finaliza.

Diana está pegando encomendas até o dia 30 deste mês e quem quiser conhecer mais o trabalho dela e saber dos preços que são a partir de R$ 20,00 para os ovos pequenos infantis pode acessar aqui o Instagram ou enviar uma mensagem no telefone (19) 99940-4413 (WhatsApp).

Além de deliciosos ovos caseiros, Rose Reis aposta em bolos temáticos para a data e muitas lembrancinhas de chocolate

Quem também está a todo vapor e otimista para a data é a confeiteira Rosana da Silva Reis, 35 anos, mais conhecida como Rose Reis. Em sua cozinha no bairro Consolação ela se vê entre bombons, ovos e bolos decorativos para a Páscoa. Há seis anos ela colocou oficialmente a data em seu calendário de trabalho.

“Meu início na área da doceria foi com bolos de aniversário. Depois fui acrescentando os docinhos, salgadinhos e por fim veio a Páscoa. Na verdade foi algo muito natural pois primeiro eu fazia ovos de chocolate para presentear meus filhos, minha família. Daí um vai comentando com o outro, as mães dos coleguinhas ficaram sabendo e quiseram encomendar e assim os pedidos foram chegando e eu vi ali uma grande oportunidade de investimento”, revela.

Para ela a busca de conhecimento para trabalhar na data é fundamental: “Comecei a estudar mais sobre a arte de fazer ovos para a data. Acho isso muito importante pois a inovação agrega e atrai clientes. Tanto é que quando comecei eu fazia os ovos na cozinha da minha casa e hoje eu tenho o espaço aqui no Consolação só para a minha produção na confeitaria”, conta Rose.

Em relação aos pedidos a confeiteira explica que os ovos de colher viraram os queridinhos nos últimos anos, mas devido à alta do chocolate essa Páscoa deve ser a data onde os presenteáveis irão se destacar nos pedidos: “Pensando em não deixar a data passar em branco muitos clientes estão procurando os bombons, os coelhinhos de chocolates, as barrinhas recheadas. Resumindo: uma lembrancinha. É claro que muitos ainda ficam na tradição e preferem manter os ovos de casca e para as crianças tem a opção de kits como caça aos ovos, ovos coloridos, que com os pequenos não têm erro, eles amam”, explica Rose.

Em seu cardápio 2026, a confeiteira também investiu nos bolos decorativos para a data, opção que atende a toda a família: “São bolos em formato de coelhinho ou com decoração de cenourinhas e outros itens que remetem a Páscoa. Algo para ser compartilhado como sobremesa após o almoço de Páscoa ou no final do domingo”.

Sobre os sabores uma das grandes apostas de Rose para este ano é criação dela: o ‘Supremo de Morango’: “É uma mistura de frutas vermelhas com morango no recheio. Ele vai também mousse de ninho e pedacinhos de geleia de frutas vermelhas. Uma tentação em termos de sabores e que quem comprar não vai se arrepender. Vou pegar encomendas até o dia 3 de abril para dar conta de atender a todos e fazer a Páscoa de muitas famílias muito mais doce”, finaliza.

Para conhecer mais o trabalho da Rose e o cardápio completo da Páscoa 2026 que ela preparou basta clicar aqui para acessar o Instagram ou chamar no WhatsApp no número (19) 99383-9019.