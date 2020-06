Nesta semana, o município bateu recorde de novos casos positivos de Covid-19 e de pacientes hospitalizados em tratamento contra a doença. De acordo com pesquisadores da Unesp Rio Claro, essa tendência vem ocorrendo desde meados de maio, quando o índice de isolamento na cidade diminuiu abruptamente.

Segundo o Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, os índices locais permanecem longe do ideal, que é 70%, oscilando entre 42% e 43%. Desta forma, o grupo de trabalho (GT) da universidade identificou duas medidas recentes que marcam as fases da epidemia na cidade: o uso de máscara e a flexibilização da economia.

“Com a obrigatoriedade do uso de máscara, parece que as pessoas se sentiram mais seguras para circularem. Os dados mostram que, se a máscara diminuiu a transmissão entre elas, o aumento da circulação anulou seu efeito. É o que se observa nessa fase após a obrigatoriedade da máscara”, destaca o pesquisador Prof. Dr. Eduardo Kokubun.

Conforme aponta o estudo, na primeira fase, que durou até 7 de maio, o isolamento em Rio Claro vinha diminuindo lentamente, mantendo níveis próximos a 54%. Nesse período, a taxa de transmissão (Rt) era abaixo de 1, indicando que estava em queda. Já na segunda fase, entre os dias 7 e 23 de maio, o isolamento diminuiu mais rapidamente (45%). A transmissão nesse período, no entanto, atingiu valores próximos a 2, refletindo a diminuição do isolamento.

Na atual e terceira fase, em Rio Claro o isolamento estacionou em 43% e os valores do Rt oscilaram entre 2 e 3. “Isso significa que cada pessoa infectada pode ter contagiado pelo menos outras duas”, alerta Kokubun.

GT da Unesp

Reúne Eduardo Kokubun, Adilson Roberto Gonçalves, Auro Ap. Mendes, Milton C. Ribeiro, Rodrigo B. Moruzzi e Maurício Humberto Vancine.

De acordo com a avaliação do pesquisador, era preciso que o município tivesse conseguido manter, pelo menos, o nível de isolamento do dia 7 de maio, em torno de 52%, e o Rt abaixo de 1, tendo a taxa de transmissão sob controle. “O cenário ideal para o controle da pandemia é que o comportamento da primeira fase tivesse permanecido e que a reabertura se desse de forma gradual, à medida que o Rt mantivesse valores consecutivos menores que 1”, reforça.

O estudo conclui que Rio Claro se estabilizou num nível baixo de isolamento que não consegue evitar a multiplicação de novos casos. Além das medidas de higiene, o isolamento social é fundamental para inibir a propagação do coronavírus e a transmissão por infectados.