UBS da Vila Cristina pede para paciente voltar em abril

Uma paciente ficou espantada ao procurar a UBS da Vila Cristina para agendar o retorno com a médica que a atendeu em dezembro e ser informada para voltar daqui a dois meses, quando o serviço voltará a ser colocado à disposição.

“Quando eu estive lá no final de ano passado a médica foi muito atenciosa e solicitou os exames de sangue e uma endoscopia. Os de sangue eu realizei no dia 31 do mesmo mês, já a endoscopia entrei na fila de espera sem previsão de ser chamada. Então fui atrás para marcar a data para pelo menos a médica ver o diagnóstico dos de sangue, mas me avisaram que a agenda está fechada pois não tem horário. Que devo voltar só em abril para ver ainda quando é que vão poder me atender. É triste pensar que chegamos nesta situação. Neste tempo muita coisa pode acontecer e esses exames nem valerem mais”, disse Sueli Aparecida Beccaro Romanini.