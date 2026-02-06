Foto: Divulgação/Ascom PMRC

A unidade básica de saúde atende das 8 às 15 horas com todas as doses do calendário nacional e exames de Papanicolau agendados em Rio Claro

O plantão de vacinação deste sábado (7) em Rio Claro será realizado na unidade básica de saúde da Avenida 29. O atendimento ao público acontece das 8 às 15 horas, seguindo o cronograma da Fundação Municipal de Saúde.

Desde o início do ano, a Secretaria de Saúde de Rio Claro abre uma UBS a cada sábado para facilitar o acesso da população. Além de atualizar as doses da caderneta, as unidades realizam exames de Papanicolau em pacientes que possuem agendamento prévio.

Cronograma de plantão de vacinação em fevereiro

Esses plantões serão mantidos pela Fundação Municipal de Saúde ao longo de todo o ano. No mês de fevereiro, a prefeitura já confirmou o atendimento nas seguintes unidades:

14 de fevereiro: UBS Wenzel;

21 de fevereiro: UBS Cervezão;

28 de fevereiro: UBS Vila Cristina.

O objetivo é garantir que os moradores que não conseguem comparecer aos postos durante a semana mantenham a saúde em dia. Todas as vacinas do calendário nacional de imunização estão disponíveis para o público durante o plantão de vacinação.

Orientações para vacinas e exames

Para receber as doses no plantão de vacinação, não é necessário realizar agendamento. O cidadão deve apenas comparecer à UBS portando um documento de identidade e a caderneta de vacinação original.

Já para os exames de Papanicolau, o agendamento é obrigatório. As interessadas devem entrar em contato pelo número do Cadu (0800 019 0505) ou procurar diretamente a unidade de saúde para marcar o procedimento