Rio Corumbataí transbordou na Estrada Velha de Brotas (Foto: defesa Civil de RC)

A partir do final da tarde desta segunda-feira (19) poderá faltar água em alguns bairros de Rio Claro e, em outros, haver redução da pressão na rede de fornecimento. A situação foi causada pelas chuvas que arrastaram terra, folhas, galhos e outros materiais orgânicos ao rio Corumbataí, de onde é captada água para tratamento na Estação de Tratamento de Água (ETA) 2, no distrito de Ajapi.

A turbidez do rio Corumbataí está acima de 1.000 NTUs (Unidades Nefelométrica de Turbidez), número muito acima do normal. O Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), por legislação, determina que o tratamento seja realizado em até 100 NTUs. Com a turidez da água, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) teve de reduzir a vazão da ETA 2 em 25%. “Assim que a água melhorar nós retomamos a vazão normal”, informa o diretor técnico, Denilson Massaferro Junior.

A baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água deverá ocorrer nos imóveis sem caixa d’água nos bairros das regiões Leste, Oeste e alguns bairros da região Sul, além do distrito de Ajapi. O Daae informa que essa ação é realizada por diversas cidades como medida preventiva e pede a compreensão da população neste momento.

Próximos dias e monitoramento

Depois de um final de semana e uma segunda-feira com fortes pancadas de chuva o tempo deve firmar nos próximos dias em Rio Claro de acordo com a previsão do tempo. De acordo com dados da Defesa Civil de Rio Claro das 7 da manhã até às 18h desta segunda choveram 35 milímetros no município. O Rio Corumbataí está sendo monitorado e transbordou no trecho da Estrada Velha de Brotas. Já dados do Ceapla/Unesp/Prefeitura de Rio Claro apontam que o acumulado do mês de janeiro chega a 261,8 milímetros, aproximando-se da média climatológica esperada para o período, que é de 289,2 milímetros.