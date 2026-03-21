A abordagem ocorreu durante patrulhamento na Rua 2-B; um revólver calibre 38 e dez munições foram apreendidos pela Polícia Militar

Três homens foram detidos pela Polícia Militar por posse de arma de numeração raspada durante um patrulhamento de rotina no bairro Cidade Nova, em Rio Claro. A ação ocorreu na Rua 2-B, após o trio demonstrar nervosismo ao avistar a equipe policial que circulava pela região.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram com um dos suspeitos um revólver calibre 38 com cinco munições e a numeração suprimida. Com o segundo indivíduo, foram encontradas outras cinco munições do mesmo calibre, totalizando dez unidades apreendidas na operação.

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Registro da ocorrência e investigação

O terceiro envolvido estava em um veículo de cor branca, onde a equipe policial localizou o coldre da arma. Diante dos fatos, todos os abordados foram encaminhados ao Plantão Policial de Rio Claro, onde o caso foi registrado e a prisão em flagrante confirmada pela autoridade de plantão.

Os três homens permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com a investigação para apurar a origem da arma de numeração raspada e verificar o possível envolvimento dos detidos em outros crimes ocorridos na cidade.