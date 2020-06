Nesta terça (23) e quarta-feira, das 7 às 18 horas, o trecho da Avenida 8-A entre as ruas 11-B e 15-B, no bairro Bela Vista, em Rio Claro, estará com meia pista liberada ao trânsito de veículos. Os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegarem pelo local.

O fechamento de meia pista no trecho será necessário devido à obra de empresa distribuidora de gás natural.

Mais duas interdições acontecem na terça e serão na Avenida Conde Francisco Matarazzo Júnior, em frente ao shopping, entre as avenidas 13 e 15, e na Estrada do Sobrado em frente ao condomínio Quirino, na altura do número 47, no Jardim Hipódromo.

Na quarta-feira (24), mesmo com feriado de aniversário do município, haverá implantação de lombadas e, portanto, interrupção de trânsito, na Estrada dos Costas entre Rua 12-JP e Av 14-JN, Parque Palmeiras (próximo ao condomínio Reserva das Palmeiras).