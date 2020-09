Nesta quarta (9) investigadores da D.I.S.E (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Polícia Civil de Rio Claro, monitoravam um conhecido ponto de venda de drogas no bairro Parque São Jorge quando avistaram um indivíduo na ação de tráfico de entorpecentes.

O vendedor atendia a veículos e pedestres e, posteriormente, saía em direção a um terreno onde buscava a droga para o cliente. Após algumas vendas o dinheiro pago pelos compradores era entregue a um outro traficante que guardava o montante.

Foi efetuada a abordagem dos traficantes e ambos tentaram empreender fuga, mas acabaram detidos pelos policiais.

Publicidade

Durante a fuga um dos indivíduos tentou arremessar o dinheiro que estava em sua posse pelo caminho. Com o outro traficante foram encontrados três microtubos de cocaína. No terreno onde os criminosos buscavam as drogas foram encontrados cinco kits com 155 microtubos de cocaína idênticos aos localizados com o outro indivíduo.

Em razão disso, os traficantes foram conduzidos para a delegacia.