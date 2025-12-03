Ocorrência da Polícia Militar contou com o apoio da equipe do Canil da GCM de Rio Claro

Polícia Civil de Rio Claro, através da DISE, estava monitorando as redes sociais do criminoso

Uma investigação da Polícia Civil de Rio Claro através da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) resultou em uma importante prisão no combate ao tráfico de drogas.

O trabalho das equipes teve início a partir do monitoramento do perfil do Instagram criado pelo autor. Na rede social identificadas publicações com indícios claros da comercialização de entorpecentes, notadamente maconha, além da oferta de “kits” contendo acessórios típicos para o consumo da substância.

Até que no último domingo (30) o perfil exibiu um tijolo de maconha, fato que fez com que as equipes intensificassem a vigilância na residência do indivíduo que fica na Rua 9-A, bairro São Miguel. Em campana, os policiais civis observaram movimentação compatível com o tráfico.

Em determinado momento, o alvo da investigação foi flagrado entregando substância entorpecente a um terceiro não identificado, que ao ver a aproximação das equipes fugiu. Já o morador tentou se esconder no interior da residência, sendo alcançado e detido em um dos cômodos.

Durante a abordagem, foram localizados sobre o armário da cozinha dois aparelhos de balança de precisão, três porções grandes de maconha, uma porção de “dry” e diversas embalagens plásticas.

Foi solicitado apoio do cão farejador da GCM que localizou no interior de um veículo VW/Gol, que estava quintal do imóvel, um tijolo e meio de maconha, com embalagem idêntica à exibida nas redes sociais.

Diante dos indícios e materialidade dos fatos foi determinada a prisão em flagrante do traficante de 27 anos.