Uma verdadeira força-tarefa foi montada com equipes de combate às chamas de Rio Claro e região. Fogo teve início em área de vegetação e atingiu a empresa

Labaredas ultrapassaram os 25 metros de altura e a temperatura no barracão atingido chegou a cerca de mil graus

O barracão da empresa Luizzi Estofados, localizada no Jardim Matheus Maniero, e que foi atingido por um incêndio no final de manhã de domingo (28) terá que ser totalmente demolido. O cenário de destruição não foi maior porque as equipes de combate realizaram uma ação integrada que fez toda a diferença: “Nós montamos duas linhas de combate para que a ação fosse rápida. A fumaça foi bem impactante porque o material que havia dentro era inflamável, como espumas, tecidos e madeiras. No entorno não houve a necessidade de isolamento das residências e retiradas de famílias”, afirmou Danilo de Almeida Kuroishi que é supervisor da Defesa Civil de Rio Claro.

Fumaça foi avistada de longe e chamou a atenção da população de vários bairros

O início

O incêndio propriamente não começou na empresa, mas sim em uma vegetação. Ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News, Danilo voltou a fazer o alerta: “Estamos sempre falando da questão do risco do fogo em mato, dos incêndios em vegetação. Há dois anos um empresa no Distrito Industrial foi afetada por esse mesmo motivo. Então é preciso se atentar, é preciso se conscientizar porque nas últimas semanas foram várias ocorrências desta natureza onde tivemos fogo em mato. Enfrentamos um período de seca, de estiagem e quando o fogo tem início se alastra rapidamente ainda mais em dias onde os ventos estão mais fortes”, pontuou o supervisor da Defesa Civil.

Os técnicos em segurança da empresa – Weskley, Bruno, Beatriz, Teresa e José Antonio

Quem atuou

O Corpo de Bombeiros de Rio Claro recebeu o apoio de efetivos da região (Araras e Piracicaba). Estiveram no local também a Defesa Civil de Rio Claro, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal de Rio Claro, brigadistas da empresa, profissionais técnicos de segurança e Samu. Empresas e cerâmicas da região também contribuíram enviando caminhões-pipa ao local.

Dimensão

As labaredas no barracão ultrapassaram os 25 metros de altura e de acordo com profissionais que atuaram a temperatura pode ter chegado perto dos mil graus. Assim que o espaço passar por perícia a empresa poderá dar início a remoção do que restou da estrutura e providencia uma nova.

Barracão ficou totalmente destruído

Confira a nota da empresa na íntegra

“A Luizzi Estofados informa que, na manhã de domingo, 28 de setembro de 2025, um incêndio atingiu um dos galpões da empresa, com aproximadamente 4.000 m² de área. O fogo teve início na vegetação ao lado de fora do muro da empresa e, devido à ação do vento, atingiu uma carreta estacionada, propagando-se em seguida para o interior do galpão.

Reforçamos que não havia ninguém trabalhando no local no momento do incidente, e não houve feridos.

O prejuízo ainda está sendo contabilizado e, apesar da gravidade da ocorrência, a empresa não possuía seguro para esta área. Nossa prioridade agora é realizar a limpeza completa da área atingida e iniciar o mais breve possível a construção de um novo galpão no local.

A Luizzi Estofados segue com suas atividades normalmente, sem paralisações e com todos os empregos mantidos.

Aproveitamos para expressar nossa profunda gratidão ao Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar e às empresas de Rio Claro e região que prestaram apoio imediato no combate às chamas, disponibilizando caminhões pipa e suporte técnico:

Fonte Cidade Azul, Isoterm, Embramaco, Incopisos, Cedasa, Formigres e Centro Logístico Rio Claro.

Agradecemos também a todos os colaboradores, parceiros e comunidade pela compreensão e solidariedade neste momento.

Seguimos firmes, com resiliência e trabalho, para reconstruir e continuar nossa trajetória com ainda mais força”.