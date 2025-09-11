Um trabalhador rural de 75 anos, identificado como Olímpio Sexto, foi encontrado morto na última terça-feira (09) em uma fazenda na zona rural de Brotas. Funcionário da propriedade, ele não retornou para casa após o turno de trabalho.
Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, um colega de trabalho encontrou o corpo próximo a um trator, apresentando uma lesão na cabeça. Bombeiros confirmaram o óbito no local.
Peritos criminais estiveram na propriedade e levantaram a hipótese de acidente. Há indícios de que o trator tenha saído da estrada pela qual transitava, caído por um barranco, capotado e parado em outra estrada de terra abaixo, onde o corpo de Olímpio foi encontrado.
O corpo foi encaminhado ao IML de Rio Claro para exames, e a polícia vai investigar as causas exatas do ocorrido.