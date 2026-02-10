Cortejo sai da praça em direção ao Bosque do Paiquerê

O evento reúne grande público e acontece há quatro anos em Rio Claro

O bloco mais verde da Cidade Azul, o “Tossiu Xapô” volta a tomar as ruas de Rio Claro pelo quarto ano consecutivo neste sábado, dia 14 de fevereiro, celebrando o carnaval com música, alegria e forte identidade cultural.

A concentração acontece na Praça do Daae, na Avenida 8-A, a partir das 16h20, com saída do cortejo às 18h, seguindo pela Rua 0, no bairro Bela Vista, em direção ao Bosque do Paiquerê, reunindo foliões ao som de ritmos que misturam tradição e contemporaneidade.

Homenagem a Chico Science

A edição deste ano presta homenagem a Chico Science, artista recifense, criador do movimento Manguebeat e líder da banda Nação Zumbi, responsável por revolucionar a música brasileira ao unir maracatu, rock, hip hop e crítica social.

Falecido em 1997, Chico Science segue como referência cultural e símbolo de resistência artística, influenciando gerações e mantendo viva uma legião de fãs, cuja obra continua atual e presente nas ruas, nos palcos e no carnaval.

A classificação etária para participar do evento é de 18 anos ou mais.