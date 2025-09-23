Imagem ilustrativa

Com o afastamento da frente fria no estado de São Paulo, o tempo volta a ficar estável na maior parte do estado, segundo o IPMet. Apesar disso, houve formação de nevoeiros e névoa úmida em algumas localidades no início da manhã desta terça-feira (23). A previsão indica céu parcialmente nublado e ausência de chuva na maior parte do interior paulista, em função da atuação do sistema de alta pressão pós-frontal. As temperaturas apresentam tendência de declínio.

Em Rio Claro, a mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 15,8°C, enquanto a máxima prevista é de 26°C. Quanto à precipitação das últimas horas, há dois tipos de registros. O pluviômetro da rede SP Águas (antigo DAEE), cuja leitura oficial ocorre às 07h00, contabiliza a chuva acumulada entre 07h00 e 07h00. Nesse equipamento, foram registrados 5,8 mm na segunda-feira (22) e 13,9 mm nesta terça. Já a estação automática Davis, que considera o período de 00h00 às 23h59, registrou 20,8 mm ontem.

Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/UNESP e pela prefeitura municipal de Rio Claro.