Em Rio Claro, o tempo segue instável, com presença de nebulosidade e ocorrência de chuvas isoladas, conforme aponta o IPMet. Ao longo da manhã, a tendência é de redução das instabilidades que avançam pelo estado a partir do oeste paulista, o que pode favorecer breves períodos de melhoria nas condições do tempo no município.

Apesar disso, entre a tarde e a noite, novas áreas de chuva continuam previstas para diversas regiões do estado, especialmente no norte e nordeste paulista, mantendo a possibilidade de precipitações também em Rio Claro. As temperaturas apresentam elevação gradual ao longo do dia.

No campus da Unesp, no bairro Bela Vista, foram registrados 40,2 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, elevando o acumulado de fevereiro para 108,0 milímetros, ainda abaixo da média esperada para o mês, que é de 213,5 milímetros. A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 18,6°C, e a máxima prevista para hoje é de 28°C. Os dados são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.