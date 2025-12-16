Imagem ilustrativa

Segundo o IPMet, o tempo permanece instável em todo o estado de São Paulo, com céu nublado a parcialmente nublado e ocorrência de áreas de chuva isolada, algumas acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas ocasionais em diversas regiões. Ao longo do dia, as instabilidades devem se intensificar com a chegada de uma frente fria, provocando leve declínio nas temperaturas.

Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada nesta terça-feira (16) no campus da Unesp foi de 21,2 °C, enquanto a máxima prevista é de 27 °C. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.