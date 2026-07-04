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Condições meteorológicas mantêm céu com sol entre nuvens e sem previsão de chuva para este sábado e domingo no município

O primeiro fim de semana de julho é marcado por tempo firme em Rio Claro, com predomínio de sol entre nuvens e ausência de previsão de chuva. As temperaturas permanecem amenas nas primeiras horas do dia e apresentam elevação gradual ao longo da tarde em todo o município.

Neste sábado (4), a mínima registrada foi de 14°C, enquanto a máxima prevista é de 24°C. Um denso nevoeiro em Rio Claro encobriu diversos pontos da cidade durante o período da manhã, reduzindo a visibilidade nas primeiras horas. Ao longo do restante do sábado, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado, enquanto a noite será de poucas nuvens. A umidade relativa do ar pode atingir 93%.

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Estabilidade climática deve persistir no domingo

Para o domingo (5), a tendência é de continuidade da estabilidade. De acordo com os dados do portal Climatempo, a previsão indica mínima de 14°C e máxima de 23°C. O dia será de sol entre algumas nuvens, com a formação de névoa ao amanhecer e noite de poucas nuvens. Assim como no sábado, não há expectativa de precipitações, e a umidade relativa do ar deve alcançar 97%.