Confira o horóscopo desta sexta-feira. Foto: Imagem Ilustrativa/Gerada por IA

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quinta-feira, com tendências para trabalho, amor, finanças e bem-estar

As previsões astrológicas para esta quinta-feira, 03 de julho de 2026, destacam oportunidades em diversas áreas da vida para os signos do zodíaco. O dia promete ser propício para novas iniciativas, fortalecimento de laços e atenção à intuição, conforme as influências de cada constelação.

Para Áries, o dia é ideal para mergulhar em novas atividades. A tarde favorece a cooperação e amizades, fortalecendo o bem-estar e trazendo novas conexões. No amor, a companhia de amigos anima o relacionamento com carinho e compreensão. Sua Cor: AZUL. Palpites: 43, 11, 47. Touro terá seu lado ambicioso em destaque, focado em projetos que valorizem seu potencial. O apoio familiar renova as forças, e no amor, cuidado e dedicação podem fortalecer o relacionamento para um compromisso mais sério. Sua Cor: VERMELHO. Palpites: 48, 01, 46. Para Gêmeos, trabalhar em equipe potencializa resultados e traz boas energias. Viagens ou contatos com pessoas distantes podem estimular a curiosidade, e no amor, diversão e conversas agradáveis abrem portas para novas paixões. Sua Cor: BEGE. Palpites: 32, 15, 44.

Câncer terá um dia excelente para desapegar e liberar espaço, com sua habilidade para lidar com mudanças sendo um diferencial e a intuição rendendo bons resultados. No amor, a paixão promete momentos intensos a dois ou forte atração para solteiros. Sua Cor: AMARELO. Palpites: 12, 30, 48. Para Leão, o dia é para fortalecer alianças no trabalho, garantindo harmonia e sucesso. É um momento perfeito para conexões verdadeiras e novos começos no amor. Sua Cor: LILÁS. Palpites: 20, 25, 34. Virgem verá sua rotina de trabalho movimentada por surpresas à tarde, devendo confiar na intuição. Cuidar da saúde e priorizar boa alimentação são importantes, e no amor, oferecer apoio ao parceiro ajuda a manter o romance vivo mesmo com a rotina. Sua Cor: AMARELO-OURO. Palpites: 55, 28, 48.

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Previsões para os demais signos

A sorte continua ao lado de Libra com a Lua em seu paraíso astral, mas é preciso cuidado para não exagerar, aproveitando para se divertir com amigos. No trabalho, a criatividade brilha, mas os pés no chão são essenciais; no amor, o romance deve fluir. Sua Cor: AMARELO. Palpites: 48, 36, 03. Para Escorpião, o jeito prático e esforço extra facilitarão tarefas e potencializarão oportunidades profissionais. Os laços em casa se fortalecem, e um amor antigo pode surgir, mas na vida a dois, atenção ao ciúmes. Sua Cor: BRANCO. Palpites: 44, 51, 41. Sagitário terá seu raciocínio ágil brilhando no trabalho e em trocas com colegas. Viagens rápidas ou atividades fora do cenário profissional podem renovar a energia, e no amor, uma paquera inesperada pode surgir, com um bom papo fortalecendo o romance. Sua Cor: DOURADO. Palpites: 48, 19, 46.

Horóscopo final do dia

Para Capricórnio, as estrelas favorecem as finanças para aumentar ganhos, investir ou fazer aquisições, enquanto o foco no trabalho traz boas oportunidades. No amor, priorizar a estabilidade e fortalecer laços é fundamental, com a harmonia predominando. Sua Cor: LARANJA. Palpites: 57, 19, 55. Aquário terá mais clareza para definir prioridades e avançar em objetivos. Os relacionamentos ganham destaque à tarde, pedindo diplomacia, e a iniciativa no amor à noite pode trazer bons resultados. Sua Cor: AZUL-CLARO. Palpites: 33, 06, 32. Finalmente, Peixes terá o foco no trabalho garantindo produtividade. É importante cuidar da saúde com calma e estar atento aos sinais do corpo, e no amor, o charme e o mistério aumentam a sedução, mas é prudente evitar expor demais o relacionamento. Sua Cor: GOIABA. Palpites: 28, 01, 55.