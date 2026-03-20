Morre Luiz Roberto Fortes Furtado, o Engenheiro Fortes

Luiz Roberto Fortes Furtado teve carreira marcada pela inovação com pré-moldados e atuação na diretoria da ABCZ

O falecimento do Engenheiro Fortes, como era amplamente conhecido Luiz Roberto Fortes Furtado, ocorreu aos 91 anos em Rio Claro. Com uma trajetória profissional que se estendeu por várias décadas, ele consolidou uma carreira de destaque e respeito no setor da engenharia civil brasileira.

De acordo com registros da revista ‘O Empreiteiro’, o Engenheiro Fortes foi um verdadeiro pioneiro na execução de edificações utilizando estruturas de pré-moldados de concreto. Essa técnica inovadora para a época ajudou a moldar novos padrões de construção e eficiência no mercado nacional.

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Atuação na ABCZ e Legado Familiar

Além de sua contribuição técnica na engenharia, Luiz Roberto Fortes Furtado também dedicou parte de sua trajetória à pecuária. Ele foi integrante ativo da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), onde exerceu o cargo de secretário-geral na diretoria da entidade, reforçando sua influência em diferentes setores produtivos.

O Engenheiro Fortes era viúvo de Gislaine Fonseca Fortes Furtado. Ele deixa os filhos Mozart, Ana Luiza e Regina Helena, além de três netos, demais familiares e um vasto círculo de amigos conquistados ao longo de sua vida. O sepultamento foi realizado nesta sexta-feira (20), no Crematório Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro.